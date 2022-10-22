Франция

Пара футболістів ПСЖ регулярно забезпечують один одного результативними діями.

Напередодні в рамках дванадцятого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен у гостьовому поєдинку розібрався з Аяччо (3:0).

Аяччо — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу

Важко було б уявити цей успіх без вагомого внеску нападників "червоно-синіх" Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі, які на двох розписали влучними пострілами та гольовими передачами всі три голи власної команди звітного вечора.

На рахунку французького футболіста при цьому опинився дубль результативних ударів, а аргентинець відзначився двома пасами відповідно.

Однак цей матч не став особливим виключенням із прикладів взаємодії цих двох виконавців на завершальній стадії атак власної команди.

Як повідомляє статистичний портал Opta, на рахунку Мбаппе та Мессі вже шість гольових передач поміж собою в цьогорічному розіграші Ліги 1, що є найкращим показником взаємодії серед усіх топ-5 чемпіонатів Європи.

Збільшити власну перевагу над конкурентами цей дует зможе під час домашнього матчу проти Труа вже за тиждень.