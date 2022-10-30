Франция

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 13 туру французької Ліги 1 29 жовтня 2022, 18:00.

У поєдинку 13 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі переміг Труа з результативним рахунком 4:3.

У складі парижан результативними ударами відзначилися Солер, Мессі, Неймар та Мбаппе. У гостей своє ім'я на табло записали Палаверса та Бальде, який оформив дубль.

До вашої уваги відео всіх голів матчу ПСЖ — Труа у 13 турі французької Ліги 1:

ПСЖ — Труа 4:3

Голи: Солер, 24, Мессі, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 76 — Бальде, 3, 52, Палаверса, 88.

ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Кімпембе (Маркіньош, 59), Рамос, Бернат (Мендеш, 85) — Вітінья (Руїс, 59), Верратті (Сарабія, 85), Солер, Мессі, Неймар — Мбаппе.

Труа: Галло — Конте (Лярусі, 72), Сальм'є, Палмер-Браун, Просо, Т. Бальде (Ріпар, 72) — Одобер (Палаверса, 81), Чавалерін (Дінгом, 88), Н'Гессан (Угбо, 81), Роні — Бальде.

Попередження: Просо, Галло, Роні.