Франция

Брюно Ірлес більше не є наставником французької команди Ліги 1.

Труа на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Брюно Ірлеса.

Причиною звільнення 47-річного спеціаліста стали незадовільні результати команди. Команда під його керівництвом не може виграти вже шість матчів поспіль.

Під час пошуку нового наставника виконувачем обов'язків головного тренера буде колишній асистент Ірлеса Клод Робен.

Нагадаємо, Ірлес працював з Труа з січня цього року — він зміг врятувати команду від вильоту, посівши 15 місце минулого сезону.

Після 14 турів Труа набрав 14 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 1.