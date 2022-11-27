Франция

Аргентинець може стати найоплачуванішим гравцем в історії МЛС.

Зірковий нападник Парі Сен-Жермен та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі близький до того, щоб наприкінці сезону переїхати до США. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем, упевнений у підписанні 35-річного аргентинця після завершення цього сезону.

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку 2023 року, після чого він буде доступний у якості вільного агента.

Якщо Ліонель таки приєднається до американського клубу, він стане найбільш високооплачуваним футболістом в історії МЛС.

Також наголошується, що Інтер Маямі, крім Мессі, розглядає варіанти із підписанням півзахисника Сеска Фабрегаса та центрфорварда Луїса Суареса.