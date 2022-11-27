Франция

Інтер Маямі справді хоче підписати зіркового аргентинця.

Напередодні стало відомо про те, що Інтер Маямі з МЛС близький до підписання зіркового нападника збірної Аргентини та Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі, контракт якого з парижанами спливає влітку 2023 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний аргентинець ще не визначився зі своїм майбутнім та планує зробити це у 2023 році.

Наразі Мессі зосереджений лише на виступах своєї збірної на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Щодо ПСЖ, то в керівництві французького клубу планують запропонувати Ліонелю Мессі новий контракт, однак, за інформацією джерела, Інтер Маямі дійсно хоче підписати аргентинця і робитиме для цього рішучі кроки.