Франция

Функціонер викупив значну долю клубу.

Французький Ліон отримав нового власника. Значну долю клубу тепер має американський мільярдер Джон Текстор.

Він - власник відомого в США холдінгу Eagle Football Holdings. Саме цей холдінг наразі володіє 77,49 відсотками акцій статусного французького клубу.

Президент Ліона Жан-Мішель Олас погодився продати свої акції. Завдяки цьому рішенню клубний капітал збільшиться на 86 мільйонів євро.

До слова, Олас, який є президентом "дітей" вже 35 років, отримав право займати своє крісло ще на три роки.

Додамо, що холіднг Eagle Football Holdings володіє такими клубами як Ботафого (Бразилія) та Крістал Пелес (Англія).