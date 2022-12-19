Функціонер викупив значну долю клубу.
Джон Текстор. Getty Images
19 грудня 2022, 23:55
Французький Ліон отримав нового власника. Значну долю клубу тепер має американський мільярдер Джон Текстор.
Він - власник відомого в США холдінгу Eagle Football Holdings. Саме цей холдінг наразі володіє 77,49 відсотками акцій статусного французького клубу.
Президент Ліона Жан-Мішель Олас погодився продати свої акції. Завдяки цьому рішенню клубний капітал збільшиться на 86 мільйонів євро.
До слова, Олас, який є президентом "дітей" вже 35 років, отримав право займати своє крісло ще на три роки.
Додамо, що холіднг Eagle Football Holdings володіє такими клубами як Ботафого (Бразилія) та Крістал Пелес (Англія).