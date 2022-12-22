Франция

Французький клуб й надалі зацікавлений в півзахиснику.

Марсель розглядає різноманітні варіанти посилення складу та особливу увагу приділяє середній лінії поля.

Як стверджує портал OM Mercato, "провансальці" готові повернутись до кандидатури Руслана Маліновського, але за однієї умови.

Стверджується, що для цього трансферу Марселю потрібно буде продати Жерсона.

Очікується, що за свого футболіста Аталанта хоче вторгувати 15-20 мільйонів євро

Нагадаємо, що раніше Аталанта активувала опції продовження контрактів Маліновського та Муріеля.