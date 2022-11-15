Франция

Французький клуб спробує підписати 29-річного українця цієї зими.

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський може продовжити свою кар'єру у Марселі. Про це повідомляє L’Équipe.

Марсель вже пробував домовитися з українцем минулого літа, але не вийшло. З того часу Руслан втратив місце в основному складі Аталанти і саме цим має намір скористатися французький клуб.

За інформацією джерела, керівництво "провансальців", як і раніше, зацікавлене у підписанні 29-річного українця і має намір зробити пропозицію майбутньої зими.

Також наголошується, що Марсель бачить у Маліновському заміну Аміну Аріту, який порвав хрести та вилетів до кінця сезону.

Нинішнього сезону Маліновський провів 14 матчів, у яких забив один гол і віддав дві гольові передачі, відігравши на полі 540 хвилин.