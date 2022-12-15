Італія

Український футболіст не стане вільним агентом цього літа.

Цього сезону півзахисник збірної України Руслан Маліновський отримує доволі мало ігрового часу у футболці Аталанти. Якщо бути точним, то він провів 14 матчів, з яких лише 5 у старті, 1 гол і дві гольові передачі.

Італійський інсайдер Ніколо Скіра поділився своєю інформацією щодо майбутнього нашого співвітчизника та його колумбійського одноклубника.

"Незважаючи на чутки, Луїс Муріель і Руслан Маліновський не є вільними агентами з липня 2023 року. Аталанта вже активувала опцію продовження контрактів своїх гравців до 2024 року" — написав журналіст у своєму Твіттері.

У коментарях Скіру спитали, чи Маліновський залишить Бергамо у січні. Відповідь на це була доволі банальна: "він може піти". Тож можна зробити висновок, що активація опції продовження контракту — це бажання "нерадзуррі" заробити більше грошей на трансфері.

Раніше у пресі з'явилася інформація, що Гасперіні не розраховую на 29-річного українського хавбека і хоче розпрощатися з ним вже цієї зими.

Нагадаємо, інтерес до Руслана виявляє Вест Гем.