Франция

Бразилець може перебратися в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання The Sun, французький клуб хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда Родрігеса.

ПСЖ готовий вести перемовини по бразильцю, навіть якщо "червоні дияволи" подовжать контракт з гравцем ще на рік.

Очікується, що Манчестер Юнайтед може попросити за Фреда біля 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед активував опції продовження контрактів чотирьох гравців.