Бразилець може перебратися в Лігу 1.
Фред, getty images
23 грудня 2022, 16:31
Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання The Sun, французький клуб хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда Родрігеса.
ПСЖ готовий вести перемовини по бразильцю, навіть якщо "червоні дияволи" подовжать контракт з гравцем ще на рік.
Очікується, що Манчестер Юнайтед може попросити за Фреда біля 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед активував опції продовження контрактів чотирьох гравців.