Франция

Француз закінчив з професіональним футболом.

Колишній півзахисник Труа, Сент-Етьєна, ПСЖ, Ювентуса та Інтера Маямі Блез Матьюіді оголосив про завершення кар'єри. Про це 35-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в твіттері.

"Футбол, я тебе так любив! Футбол, ти дав мені так багато, але настав час сказати стоп. Я здійснив свої мрії дитинства. Сьогодні я перегортаю цю сторінку зі стиснутим горлом, але з гордістю", — написав Блез.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

MERCI ❤️

👉🏾 https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

Найбільшої слави Матьюіді досяг в ПСЖ, за який виступав з 2011 по 2017 рік. Останнім клубом Блеза був Інтер Маямі, президентом якого є Девід Бекхем. Матьюіді має звання чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції.