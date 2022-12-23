Француз закінчив з професіональним футболом.
БЛЕЗ МАТЮІДІ, GETTY IMAGES
23 грудня 2022, 18:20
Колишній півзахисник Труа, Сент-Етьєна, ПСЖ, Ювентуса та Інтера Маямі Блез Матьюіді оголосив про завершення кар'єри. Про це 35-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в твіттері.
"Футбол, я тебе так любив! Футбол, ти дав мені так багато, але настав час сказати стоп. Я здійснив свої мрії дитинства. Сьогодні я перегортаю цю сторінку зі стиснутим горлом, але з гордістю", — написав Блез.
Найбільшої слави Матьюіді досяг в ПСЖ, за який виступав з 2011 по 2017 рік. Останнім клубом Блеза був Інтер Маямі, президентом якого є Девід Бекхем. Матьюіді має звання чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції.