Італія

Півзахисник може змінити команду.

Сассуоло готується до трансферного вікна, адже за традицією гравці команди привертають увагу багатьох інших клубів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб готовий відпустити Давіде Фраттезі за 30 мільйонів євро.

Стверджується, що головним претендентом на гравця залишається Рома, звідки він і перейшов в Сассуоло.

Римський клуб готовий запропонувати йому контракт до 2027 року. Зараз його ціна трансферному ринку — трохи більше 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що За півзахисником Сассуоло продовжують полювати топ-клуби.