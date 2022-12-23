Італія

Португалець хоче продовжити виступи за італійський клуб.

Португальський вінгер Мілана Рафаель Леау хоче продовжити виступи за "россонері", повідомляє Corriere Della Serra. Але є проблеми з продовженням контракту.

За інформацією джерела, агент гравця Мендеш вимагає, щоб клуб запропонував Леау покращені умови контракту.

Зараз за контрактом, який розрахований до 2024 року, португалець отримує 1,5 мільйона євро на сезон. Представники футболіста хочуть підвищити зарплатню на 6 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Рафаель провів у футболці Мілана 20 матчів і забив 7 голів. На Мундіалі у складі збірної Португалії в активі Леау 2 голи у п'яти поєдинках.

Раніше повідомлялося, що крім Челсі у послугах 23-річного футболіста зацікавлений Реал.