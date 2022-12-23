Україна

Юрій Береза висловився про результати клубу в УПЛ.

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза підбив підсумки першої половини сезону в чемпіонаті України.

"Це відчуття… А ви хіба не чуєте? Наближається гімн Ліги чемпіонів. Мені здається, що він вже десь лунає – десь далеко, але вже лунає. Головне, чого мені хочеться – щоб на стадіоні пролунав гімн Ліги чемпіонів. Не має значення, з якою командою ми будемо грати. Він прозвучить після перемоги. Все накладається одно на інше, але відчуття одне: рідне місто, рідний стадіон, рідна команда, гімн Ліги чемпіонів", — сказав Береза в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше ми писали, що Довбик — найкращий бомбардир першої частини сезону УПЛ.