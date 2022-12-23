Франция

35-річний француз вирішив "повісити бутси на цвях".

Сьогодні, 23 грудня, експівзахисник збірної Франції Блез Матьюіді оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, Матьюіді став першим переможцем чемпіонату світу-2018, який завершив професійну кар'єру. На ЧС-2018 він провів 5 матчів із 7. У фінальному поєдинку проти Хорватії (4:2) Блез вийшов у стартовому складі та зіграв 73 хвилини.

Найбільшої слави Матьюіді досяг в ПСЖ, за який виступав з 2011 по 2017 рік. Останнім клубом Блеза був Інтер Маямі, президентом якого є Девід Бекхем. Матьюіді має звання чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції.