Франция

Керівництво "левів" намагається вирішити одразу дві проблеми.

Захисник Ліона Жером Боатенг може залишити французький клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, керівництво "левів" має намір продати 34-річного німця цієї зими, щоб вирішити одразу дві проблеми.

По-перше, клуб має намір скоротити зарплатну відомість, а по-друге, знайти нового центрального захисника.

Також наголошується, що у послугах Боатенга вже зацікавився один клуб, ім'я якого поки що не називається.

При цьому Боатенг не хоче іти та розраховує залишитися до кінця контракту, про що він заявив керівництву. Його угода розрахована до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Боатенг провів лише чотири поєдинки, в яких відіграв 294 хвилини.