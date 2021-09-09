Германия

В Мюнхене начался судебный процесс против футболиста.

В четверг, 9 сентября, защитник Жером Боатенг должен предстать перед судом Мюнхена, чтобы ответить на обвинения в домашнем насилии — сообщает Marca.

Экс-игрок Баварии, перебравшийся в Лион, обвиняется в избиении матери двух своих сыновей три года назад. Судебное заседание несколько раз переносилось в связи с положительными тестами на COVID различных участников процесса.

Согласно немецким законам, максимальное наказание при таком обвинении может составить пять лет тюремного заключения.

Сам Боатенг называет обвинения "клеветой, основанной на безосновательных утверждениях третьих лиц".

33-летний Боатенг сыграл 76 матчей (1 гол) за национальную сборную Германии и выступал за Герту (11 матчей во всех турнирах, 0 голов), Гамбург (113, 1), Манчестер Сити (24, 0) и Баварию (364, 10).