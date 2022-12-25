Франция

Однак форвард Атлетіко залишається пріоритетом для французького гранду на літо.

Португальський нападник Жоау Феліш на високому рівні провів чемпіонат світу-2022 в Катарі в складі національної команди своєї країни, дійшовши до чвертьфіналу з чотирма проведеними матчами й голом та двома гольовими передачами на своєму рахунку.

Його виступи на клубному рівні за Атлетко Мадрид на такому тлі до певної міри опинялись у затінку через постійні непорозуміння з головним тренером "рохобланкос" Дієго Сімеоне.

Це ставить під сумніви подальше майбутнє 23-річного португальця, за якого три роки тому віддали 127,2 млн євро лісабонській Бенфіці.

Саме тому навіть під час найближчого трансферного вікна Феліш міг би залишити Атлетіко, проте його бажання грати в складі французького Парі Сен-Жермен не знаходить відповіді у французького гранду.

Італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив, що ПСЖ не зробив жодного кроку для того, аби розпочати перемовини щодо Жоау під час зимового трансферного вікна, однак усе ще залишається при надії зробити це влітку наступного року.

У цьому сезоні португалець забив п’ять м’ячів та віддав п’ять гольових передач у 23 матчах.