Іспанія

Португалець хоче перебратися в Париж.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш розглядає варіанти продовження кар'єри в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо, португальський гравець хоче перебратися в Парі Сен-Жермен.

Цього сезону Жоау Феліш провів 18 матчів на клубному рівні, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед може орендувати Феліша до кінця сезону, проте на заваді може стати висока трансферна вартість гравця.