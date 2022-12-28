Франция

У складі Кана на поле вийшов футболіст, який мав пропускати матч через дискваліфікацію.

Кан отримав дискваліфікацію у нинішньому розіграші Кубка Франції за порушення регламенту. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У матчі восьмого раунду турніру у складі Кана на полі з'явився Дьєдун Гаучо, який не мав права брати участь у цій зустрічі.

Футболіст мав пропускати матч через перебір жовтих карток у матчах за резервну команду.

Таким чином, місце у 1/32 фіналу Кубка Франції займе Віре, який програв зустріч із рахунком 0:3.