У складі Кана на поле вийшов футболіст, який мав пропускати матч через дискваліфікацію.
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28 грудня 2022, 20:50
Кан отримав дискваліфікацію у нинішньому розіграші Кубка Франції за порушення регламенту. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У матчі восьмого раунду турніру у складі Кана на полі з'явився Дьєдун Гаучо, який не мав права брати участь у цій зустрічі.
Футболіст мав пропускати матч через перебір жовтих карток у матчах за резервну команду.
Таким чином, місце у 1/32 фіналу Кубка Франції займе Віре, який програв зустріч із рахунком 0:3.