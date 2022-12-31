Форвард Лілля чітко окреслив коло власних інтересів.
Джонатан Девід, Getty Images
31 грудня 2022, 11:15
Канадський центральний нападник французького Лілля Джонатан Девід останніми роками стрімко прогресує, що свого часу змусило "догів" віддати за нього бельгійському Генту 27 млн євро в якості компенсації.
У поточному сезоні на рахунку 22-річного виконавця 10 забитих м’ячів та п’ять результативних передач, а також участь у чемпіонаті світу-2022 в Катарі в складі своєї національної команди.
Усе це в підсумку виключно підсилює інтерес до цього футболіста на трансферному ринку, і вже навіть головний тренер Лілля Паулу Фонсека змушений визнавати, що його клубу навряд чи вдасться втримати Девіда, якщо надійде гідна пропозиція щодо його трансферу.
У той самий час, власне футболіст в останньому інтерв’ю зізнався, що не бачить себе в майбутньому в складі теперішнього клубу, а також указав на чемпіонат, у якому хотів би зіграти.
"Наразі я нічого не знаю стосовно пропозицій щодо мене, але я думаю, що їхня поява цілком імовірна. Навіть дуже ймовірна. Але не впевнений у тому, чи бачу себе десь, окрім англійської Прем'єр-ліги.
Я знаю, що Еден Азар забив 50 голів. Я вже не так далеко (41 гол — ред.) до його позначки, тому я хочу перевершити її. Бути найкращим бомбардиром клубу — це завжди добре. Так ви точно залишитесь в історії клубу", — заявив канадський виконавець.
Останнім, хто цікавився можливістю придбати Девіда, був англійський Манчестер Юнайтед.