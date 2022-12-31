Франция

Форвард Лілля чітко окреслив коло власних інтересів.

Канадський центральний нападник французького Лілля Джонатан Девід останніми роками стрімко прогресує, що свого часу змусило "догів" віддати за нього бельгійському Генту 27 млн євро в якості компенсації.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного виконавця 10 забитих м’ячів та п’ять результативних передач, а також участь у чемпіонаті світу-2022 в Катарі в складі своєї національної команди.

Усе це в підсумку виключно підсилює інтерес до цього футболіста на трансферному ринку, і вже навіть головний тренер Лілля Паулу Фонсека змушений визнавати, що його клубу навряд чи вдасться втримати Девіда, якщо надійде гідна пропозиція щодо його трансферу.

У той самий час, власне футболіст в останньому інтерв’ю зізнався, що не бачить себе в майбутньому в складі теперішнього клубу, а також указав на чемпіонат, у якому хотів би зіграти.

"Наразі я нічого не знаю стосовно пропозицій щодо мене, але я думаю, що їхня поява цілком імовірна. Навіть дуже ймовірна. Але не впевнений у тому, чи бачу себе десь, окрім англійської Прем'єр-ліги.

Я знаю, що Еден Азар забив 50 голів. Я вже не так далеко (41 гол — ред.) до його позначки, тому я хочу перевершити її. Бути найкращим бомбардиром клубу — це завжди добре. Так ви точно залишитесь в історії клубу", — заявив канадський виконавець.

Останнім, хто цікавився можливістю придбати Девіда, був англійський Манчестер Юнайтед.