Англія

Сам канадський форвард мріє спробувати свої сили у англійському чемпіонаті.

Нападник Лілля Джонатан Девід може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного канадця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який готовий зробити пропозицію для французького клубу.

Також зазначається, що Девід завжди говорив про мрію виступів в АПЛ, що є його мотивацією для прогресу.

Цього сезону Девід провів 15 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі. Також він провів три матчі на минулому ЧС-2022 у Катарі.