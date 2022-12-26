Франция

Екс-тренер Шахтаря — про свого канадського підопічного.

Нещодавно Джонатан Девід побив рекорд Едена Азара і став найкращим бомбардиром Ліги 1 в історії Лілля. Враховуючи те, що канадський форвард вже не перший сезон демонструє хорошу результативність, інтерес до нього з боку топ-клубів зростає.

Головний тренер "мастифів" Паулу Фонсека прокоментував майбутнє свого підопічного. Судячи з усього, португалець не сильно вірить, що Девід залишиться у клубі.

"Буде важко втримати Джонатана Девіда у клубі наступного сезону. У Європі небагато нападників із його навичками та показниками… До того ж, йому лише 22. Я думаю, що провідні європейські клуби спробують підписати Джонатана Девіда" — передає слова колишнього наставника Шахтаря авторитетний журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Джонатан провів у складі Лілля 23 матчі і забив 12 м'ячів. На чемпіонаті світу-2022 в активі Девіда 3 виходи на поле.

Нагадаємо, раніше Фонсека висловив бажання очолити збірну України.