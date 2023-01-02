Франция

Коментар головного тренера парижан.

Перший день 2023 року видався відверто невдалим для ПСЖ і особисто Крістофа Гальє. Французький наставник зазнав першої поразки біля керма столичного клубу — його команда поступилася Лансу з рахунком 1:3.

Після гри тренер парижан поспілкувався з пресою і сказав вельми банальні, проте дуже слушні слова.

"Очевидно, що ми розчаровані. Щоразу, коли ви програєте, ви розчаровані, але крім самого результату, я був розчарований тим, як ми грали цього вечора. Ми зробили занадто багато помилок проти команди Ланс, яка заслуговувала на перемогу. Ми пропустили на початку, але майже відразу зрівняли рахунок. Проте потім ми пропустили два голи, яких можна було уникнути, особливо другий, коли нас спіймали на контратаці, і ми повинні були бути більш збалансованими та організованими.

Навіть якщо ми намагалися відігратися, у нас був шанс зробити рахунок 3:2, але вперше цього сезону ми повністю втратили нашу організацію. Чому? Я не знаю, але ми поговоримо з футболіста та розглянемо різні сфери нашого гри" — передає слова 56-річного фахівця офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, що для Марко Верратті гра у Лансі стала чотирьохсотою у якості гравця ПСЖ.