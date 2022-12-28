ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар тренера після історичного протистояння Мессі та Мбаппе у фіналі чемпіонату світу.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє висловився після фінального матчу чемпіонату світу в Катарі, де головними дійовими особами були його підопічні — Ліонель Мессі на Кілліан Мбаппе.

"Найголовніше для мене у фіналі ЧС-2022, що Мессі та Мбаппе потисли руки. Кіліан показав взірцеву поведінку після матчу та при отриманні нагороди. Він привітав Лео та тренера Аргентини.

Стосунки Мессі та Мбаппе дуже важливі для клубу. Лео не поводив себе неналежним чином, тож відмежуймо все від нього. Немає причин все плутати в одну купу. Кіліан показав дуже хорошу реакцію після поразки. Він був дуже розчарований, але він зміг привітати Лео. Це дуже добре для клубу", — заявив Галтьє.

Нагадаємо, Мессі, Бензема, Мбаппе — у символічній збірній 2022 року від L’Equipe.