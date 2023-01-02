Футболіст підписав контракт до 2025 року.
Деян Ловрен, офіційний сайт Ліона
02 січня 2023, 15:20
Захисник Деян Ловрен повернувся в Ліон, повідомляється на офіційному сайті французького клубу.
Хорват поставив підпис під контрактом, який розрахований до літа 2025 року. Ловрен вже виступав за Ліон з 2010 по 2013 роки. За цей час він провів 102 матчі та виграв Кубок Франції-2012. У 2013 році захисник перейшов у Саутгемптон, а пізніше — у Ліверпуль. З 2020 по 2022 роки футболіст виступав за клуб з країни-терористки зеніт.
На чемпіонаті світу-2022 хорват відіграв 6 матчів та відзначився результативною передачею в матчі проти Японії.
Раніше ми писали, що капітан збірної Хорватії Модрич — за крок від продовження контракту з Реалом.