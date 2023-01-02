Франция

Футболіст підписав контракт до 2025 року.

Захисник Деян Ловрен повернувся в Ліон, повідомляється на офіційному сайті французького клубу.

Хорват поставив підпис під контрактом, який розрахований до літа 2025 року. Ловрен вже виступав за Ліон з 2010 по 2013 роки. За цей час він провів 102 матчі та виграв Кубок Франції-2012. У 2013 році захисник перейшов у Саутгемптон, а пізніше — у Ліверпуль. З 2020 по 2022 роки футболіст виступав за клуб з країни-терористки зеніт.

На чемпіонаті світу-2022 хорват відіграв 6 матчів та відзначився результативною передачею в матчі проти Японії.

Раніше ми писали, що капітан збірної Хорватії Модрич — за крок від продовження контракту з Реалом.