Англія

В трансфері гравця Шахтаря вже почали сумніватись на Туманному Альбіоні.

Англійський журналіст Сем Дін висловив сумнів, що під час зимового трансферного вікна Михайло Мудрик перейде в Арсенал.

"Є ймовірність, що Мудрик у січні нікуди не перейде, оскільки Шахтар хоче отримати дуже багато. Наразі є прірва між позиціями двох сторін. Арсенал намагається зменшити ціну.

Чим довше все це тягнеться і чим сильніше Мудрик показує, що хоче перейти, тим більше з'являтиметься почуття, що трансфер відбудеться.

Однак ще нічого не вирішено, адже Арсенал дуже часто відмовлявся від трансферів, якщо відчував, що сума надто велика.

Але зрозуміло одне: Арсенал хоче підписати Мудрика, а гравець хоче перейти до цієї команди", — наводить слова Діна The Telegraph.

Нагадаємо, раніше ми поцікавилися у наших читачів, чи відпусить Шахтар Мудрика до Арсеналу.