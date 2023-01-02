Іспанія

Хорват залишиться у Мадриді ще довше.

Діюча угода між Реалом та Лукою Модричем завершується вже цього літа, а тому чуток навколо майбутнього 37-річного хорвата — хоч відбавляй. Одна з них стосувалася можливого переходу володаря Золотого м'яча-2018 до Аль-Насра чи Інтера з Маямі.

Втім, дуже сходе, що найближчим часом Лука не возз'єднається з Кріштіану Роналду і не отримуватиме зарплатню у Девіда Бекхема. За інформацією авторитетного італійського журналіста Ніколо Скіри, Модрич зовсім скоро продовжить контракт із "галактікос" і залишиться у столиці Іспанії до 2024. Скоріш за все, мова йде про літо вказаного року.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні в активі центрального півзахисник є 5 голів та 3 асисти у 20 матчах за Реал. Також балканець провів усі 7 матчів на Мундіалі у футболці збірної Хорватії і отримав Бронзовий м'яч турніру.

Нагадаємо, раніше Лука позитивно висловився про організацію чемпіонату світу у Катарі.