Англія

Італієць викреслив свою команду з претендентів на чемпіонство.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте після поразки від Астон Вілли (0:2) висловився про перспективи лондонського клубу в цьому чемпіонаті.

"Я дуже чітко висловився керівництву клубу. Влітку ці люди говорили мені про Тоттенгем як про претендента на титул АПЛ. Повірте мені, ми й так зробили диво.

Щоб стати претендентами на чемпіонство, необхідно мати фундамент із 14-15 сильних гравців. А потім потрібно кожного сезону додавати до складу нових футболістів за 60-70 мільйонів фунтів, щоб підвищувати рівень команди", — цитує Конте Football.London.

На цей момент Тоттенгем посідає п'яте місце в АПЛ, набравши 30 очок у 17 матчах.