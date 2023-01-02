Франция

Тренер впевнений в порядності французьких вболівальників.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє вважає, що вболівальники не будуть влаштовувати Лео Мессі "теплий" прийом у Франції. Нагадаємо, що аргентинський форвард виграв зі своєю збірною чемпіонат світу, зустрівшись у фіналі з Францією.

"Нічого такого не станеться. Мессі не матиме проблем із прийомом у Парижі. На нього чекає тепла зустріч на Парк де Пренс.

Мессі виграв головний із трофеїв. Він провів чудовий чемпіонат світу, але наші вболівальники також пам’ятають про те, який внесок Лео робить в успіхи ПСЖ зі старту клубного сезону", – наводить слова Крістофа Галтьє Goal.com.

Раніше ми писали, що Роналду та Мессі можуть зіграти один проти одного в середині січня.