Нападник проведе залишок сезону в Німеччині.
Каспер Дольберг, getty images
02 січня 2023, 20:29
Гоффенгайм розглядав вирішив підсилити лінію нападу у поточне січневе трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт німецького клубу, новачком команди став нападник Ніцци Каспер Дольберг.
Данський футболіст перебрався в нову команду на правах орендної угоди. В Гоффенгайма є опція викупу гравця.
В цьому сезоні Дольберг відіграв вісім матчів, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Каспера Дольберга раніше було діагностовано діабет.