Німеччина

Нападник проведе залишок сезону в Німеччині.

Гоффенгайм розглядав вирішив підсилити лінію нападу у поточне січневе трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт німецького клубу, новачком команди став нападник Ніцци Каспер Дольберг.

Данський футболіст перебрався в нову команду на правах орендної угоди. В Гоффенгайма є опція викупу гравця.

В цьому сезоні Дольберг відіграв вісім матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Каспера Дольберга раніше було діагностовано діабет.