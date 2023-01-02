Українець може продовжити кар'єру в одній лізі з Мессі та Мбаппе.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
02 січня 2023, 20:30
Французький Марсель все ще сподівається підписати півзахисника Аталанти та збірної України Руслана Маліновського, стверджує La Minute OM.
За інформацією джерела, провансальці хочуть орендувати українця з опцією обов'язкового викупу.
Марсель був дуже зацікавлений у підписанні Маліновського ще влітку, коли "олімпійці" пропонували Аталанті обмін на вінгера Ченгіза Юндера.
Раніше повідомлялося, що довкола ситуації з можливим трансфером Маліновського стежать такі клуби, як Ноттінгем Форест та Вест Гем Юнайтед та Тоттенгем.