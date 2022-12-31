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Одразу дві саудівські команди можуть одночасно зіграти проти ПСЖ.

ПСЖ планує провести товариський матч під час зимової перерви у французькій Лізі 1 з командою, яка буде зібрана з двох найкращих клубів Саудівської Аравії — Аль-Насра та Аль-Хіляля. Про це повідомляє журналіст Ашраф Бен Аяд у своєму твіттері.

За інформацією джерела, цей поєдинок має відбутися 19 січня 2023 року в Ер-Ріяді.

Таким чином, ми можемо стати свідками нової битви Ліонеля Мессі, який виступає за ПСЖ та Кріштіану Роналду, який напередодні став гравцем Аль-Насра.

Раніше стала відома потенційна дата дебюту Роналду за Аль-Наср.