Українець перейде у французький клуб на правах піврічної оренди із умовним правом викупу.
Руслан Маліновський, getty images
08 січня 2023, 18:26
Напередодні стало відомо про те, що атакуючий півзахисник національної збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський цієї зими стане гравцем Марселя.
Як повідомлялося раніше, сума трансферу 29-річного українця у французький клуб складе 10 мільйонів євро і 3 мільйони євро будуть передбачені в якості бонусів.
Проте, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, спочатку Маліновський приєднається до Марселя на правах безкоштовної піврічної оренди з умовним правом викупу за вищезазначену суму.
Марсель буде зобов'язаний підписати українського півзахисника на постійній основі наприкінці сезону, якщо за підсумками цьогорічної кампанії збереже прописку у вищому дивізіоні Франції.
Зазначимо, що на даний момент "олімпійці" посідають третій рядок у турнірній таблиці Ліги 1, набравши у 17 матчах 36 очок.