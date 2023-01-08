Франция

Українець перейде у французький клуб на правах піврічної оренди із умовним правом викупу.

Напередодні стало відомо про те, що атакуючий півзахисник національної збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський цієї зими стане гравцем Марселя.

Як повідомлялося раніше, сума трансферу 29-річного українця у французький клуб складе 10 мільйонів євро і 3 мільйони євро будуть передбачені в якості бонусів.

Проте, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, спочатку Маліновський приєднається до Марселя на правах безкоштовної піврічної оренди з умовним правом викупу за вищезазначену суму.

Марсель буде зобов'язаний підписати українського півзахисника на постійній основі наприкінці сезону, якщо за підсумками цьогорічної кампанії збереже прописку у вищому дивізіоні Франції.

Зазначимо, що на даний момент "олімпійці" посідають третій рядок у турнірній таблиці Ліги 1, набравши у 17 матчах 36 очок.