Франция

Функціонер визнав, що сказав слова, які "привели до непорозуміння".

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре вибачився за слова про Зінедіна Зідана.

Функціонер сказав: "Якби Зідан подзвонив, я навіть не взяв би слухавку. Може, влаштувати для нього конкурс, щоб він знайшов роботу?".

За такі різкі висловлювання Ле Гре розкритикували Франк Рібері, Кіліан Мбаппе та Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

Сьогодні, 9 січня, Ле Гре вибачився: "Я б хотів вибачитися за ці висловлювання, які зовсім не відображають перебіг моїх думок, а також нічого не говорять про моє ставлення до того, яким гравцем Зідан був, і яким тренером він став.

Я дав RMC інтерв'ю, яке мені не слід було давати, тому що в ході нього намагалися розпалити протиріччя та протиставити Дідьє Дешама Зінедіну Зідану. Це два стовпи французького футболу.

Визнаю, що я припустився неакуратних слів, які призвели до непорозуміння", — наводить слова Ле Гре RMC Sport.

Нагадаємо, що раніше Дешам подовжив контракт зі збірною Франції.