Франция

Чинний голова федерації Ноель Ле Гре зазнав критики після недавніх скандалів.

Еммануель Макрон висловив бажання, за яким він хоче, щоб Мішель Платіні очолив Федерацію футболу Франції. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, президент Франції особисто зв'язувався з колишнім президентом УЄФА, щоб дізнатися про можливу співпрацю.

Поки Платіні не впевнений у своєму поверненні до футболу. До цього Мішель довго і наполегливо відстоював свої інтереси у справі про корупцію. Спочатку Платіні отримав восьмирічний бан від футболу, а потім термін було скорочено до 4 років, а в 2019 році він закінчився.

Також наголошується, що позиції чинного голови федерації Ноеля Ле Гре суттєво знизилися після недавніх скандалів. В інтернеті досі розкручуються його слова про Зінедіна Зідана, а також його звинувачують у сексуальних домаганнях.