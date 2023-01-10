Чинний голова федерації Ноель Ле Гре зазнав критики після недавніх скандалів.
Мішель Платіні, Getty Images
10 січня 2023, 13:59
Еммануель Макрон висловив бажання, за яким він хоче, щоб Мішель Платіні очолив Федерацію футболу Франції. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, президент Франції особисто зв'язувався з колишнім президентом УЄФА, щоб дізнатися про можливу співпрацю.
Поки Платіні не впевнений у своєму поверненні до футболу. До цього Мішель довго і наполегливо відстоював свої інтереси у справі про корупцію. Спочатку Платіні отримав восьмирічний бан від футболу, а потім термін було скорочено до 4 років, а в 2019 році він закінчився.
Також наголошується, що позиції чинного голови федерації Ноеля Ле Гре суттєво знизилися після недавніх скандалів. В інтернеті досі розкручуються його слова про Зінедіна Зідана, а також його звинувачують у сексуальних домаганнях.