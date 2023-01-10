Франция

Головний тренер ПСЖ — про майбутнє одного з лідерів своєї команди.

Контракт нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен спливає влітку цього року, проте французький гранд має намір його продовжити.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів про те, на якому етапі перебуває переговорний процес із 35-річним аргентинцем.

"Тривають переговори, наша рада директорів обговорювала з Мессі новий контракт — більше нічого не знаю.

Я бачу, що Лео дуже щасливий тут, у Парижі, тож незабаром ми побачимо його позицію щодо проєкту клубу", — цитує слова Галтьє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі досяг домовленості про новий контракт із ПСЖ.