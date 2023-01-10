Головний тренер ПСЖ — про майбутнє одного з лідерів своєї команди.
Ліонель Мессі, getty images
10 січня 2023, 15:58
Контракт нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен спливає влітку цього року, проте французький гранд має намір його продовжити.
Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів про те, на якому етапі перебуває переговорний процес із 35-річним аргентинцем.
"Тривають переговори, наша рада директорів обговорювала з Мессі новий контракт — більше нічого не знаю.
Я бачу, що Лео дуже щасливий тут, у Парижі, тож незабаром ми побачимо його позицію щодо проєкту клубу", — цитує слова Галтьє журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі досяг домовленості про новий контракт із ПСЖ.