Італія

Схоже, "партенопеї" найбільше жадають марокканського хавбека.

Після блискуче проведеного чемпіонату світу-2022 гравці збірної Марокко стали справжньої мішенню для світових грандів. Не виключення — 22-річний центральний півзахисник французького Анже Аззедін Унахі.

Зокрема, у вирі чуток можна постійно чути про інтерес до африканця з боку лідера Серії А — Наполі. Попри це нещодавно з'явилася інформація, що "партенопеї" не планують здійснювати трансфер до літа.

Втім, саме колектив Лучано Спаллетті наразі є лідером у перегонах за талановитого футболіста. Наполі готовий запропонувати за Унахі цілих 20 мільйонів євро. Це сума, яку та Аззедіна не готові платити каталонська Барселона та мадридський Атлетіко, котрі тепер змушені вибути з боротьби і зосередитися на інших цілях, повідомляє видання Football Spain.

У нинішньому сезоні Унахі провів 15 матчів у складі Анже у внутрішніх французьких турнірах і 7 матчів у футболці збірної Марокко на Мундіалі.