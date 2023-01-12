Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 11 січня 2023 року, 22:00.

Протистояння в рамках 18 туру французької Ліги 1 за участі Марселя стане особливо пам’ятним для українського півзахисника Руслана Маліновського, бо саме на гостьову гру його нового клубу проти Анже припав дебют колишнього виконавця бергамаської Аталанти.

Наш співгромадянин з’явився на футбольному полі лише на 67 хвилині на заміну, тоді як ще до того його команда зуміла забезпечити собі більш аніж упевнену перевагу за рахунком на табло.

Відносно швидкий м’яч ще на десятій хвилині забив захисник Шансель Мбемба, завершивши розіграш кутового на правому фланзі на дальній стійці, а одразу після перерви блискавичну комбінацію схожим чином замкнув Жордан Верету.

Коли ж Маліновський з’явився на футбольному полі, то його першою дією у французькому футболі став грубий підкат на жовту картку проти провідного гравця суперників — Мама Бальде. Решту ігрового часу команда Руслана не прагнула збільшувати власну беззаперечну перевагу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Труа — Марсель в півфіналі 18 турі Ліги 1:

Труа — Марсель 0:2

Голи: Мбемба, 9, Верету, 46

Труа: Ліс — Бальде, Салмьєр, Палмер-Браун, Конте — Н'Гессан (Тардьо, 68), Шавалерін, Бруус, Роні Лопес, Бальде — Ріпар (Лярусі, 77).

Марсель: Лопес — Жиго, Каборе (Маліновський, 67), Мбемба, Балерді, Колашинац (Гує, 76) — Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 75).

Попередження: Каборе, Н'ессан, Мбемба, Маліновський, Ріпар.