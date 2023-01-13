Франция

У французькому клубі задоволені придбанням.

Президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував підписання українського півзахисника Руслана Маліновського.

"Маліновський – це саме той футболіст, якого ми довго шукали. Ми хотіли його підписати ще влітку, але тоді не склалось. З відходом Жерсона ми потребували атакувального гравця з такими характеристиками, як у Руслана. Його профіль відповідає тому, що ми шукали. В Маліновського відмінний удар, він забив чимало м'ячів у Серії А. В цілому, він чудово проявив себе в Генку і Аталанті.



Із представниками Маліновського розмовляли вперше ще у січні 2021 року. Минулого літа ми отримали від агента Руслана згоду на трансфер, але тоді не вдалось домовитись про трансфер" – наводить слова Лонгорії сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель на правах оренди з правом викупу з італійської Аталанти та вже встиг дебютувати.