Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 15 січня 2023 року, 21:45.

У рамках 19 туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен мав провести гостьовий матч проти одного зі своїх переслідувачів у турнірній таблиці, і разом із тим майбутнім суперником донецького Шахтаря в 1/16 Ліги Європи УЄФА, — Ренна.

Команда Крістофа Галт’є в бойовому складі, проте без участі нападника Кіліана Мбаппе з перших хвилин, мала суттєву перевагу над суперниками у володінні м’ячем у першому таймі, проте так само явно поступалась за якістю завершення створених нагод, так і не влучивши в площину воріт жодного разу.

Після перерви "червоно-сині" так само продовжували грати "першим номером", проте суперники вже почали більш ретельно підходити до реалізації власних рідкісних нагод, і зрештою вийшли вперед за рахунком посеред тайму за допомоги півзахисника Амарі Траоре.

Відповісти на забитий м’яч чинний чемпіон так і не зумів, через що поступився вже в удруге за останні три матчі національної першості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліги 1 в 19 турі французької Ліги 1:

Ренн — ПСЖ 1:0

Гол: Траоре 65.

Ренн: Манданда — Ву, Родон, Теате – Траоре, Маєр (Те, 89), Угочукву, Трюффер (Мелінг, 76) – Дуе (Доку, 68), Калімуендо (Ассіньйон, 76), Гуїрі (Сулемана, 89).

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Данілу (Санчеш, 83) — Мукієле (Хакімі, 56), Заїр-Емрі (Солер, 72), Вітінья (Руїс, 72), Бернат — Мессі, Неймар — Екітіке (Мбаппе, 55).