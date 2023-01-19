Франция

Український півзахисник дав оцінку періоду виступів у Бергамо.

Український півзахисник Руслан Маліновський під час поточної зимової трансферної кампанії завершив свої виступи в складі бергамаської Аталанти, перейшовши на правах оренди з обов’язковим правом викупу до французького Марселя.

Період виступів у складі "Богині" закарбувався в кар’єрі 29-річного виконавця, і в своєму інтерв’ю terrikon.com він дав оцінку часу в Італії, що провів в Італії.

"Етап кар’єри в Аталанті оцінюю виключно позитивно. За 3,5 роки я провів за клуб понад 140 матчів, забив 30 м'ячів, віддав 28 гольових передач. При тому, що це була моя нерідна позиція. Я багато чого навчився в Італії. Ми грали в фіналі Кубка Італії та три роки поспіль у Лізі чемпіонів.

Я бачив, що не у всіх легіонерів виходить заграти в Італії. Тому свій період в Аталанті вважаю виключно позитивним. Здобув великий досвід і досяг хороших результатів.

У інтернеті багато чого пишуть, але насправді все набагато простіше, аніж це описували. Якоїсь миті в клубу трохи змінилася філософія. Взяли курс на омолодження складу, купили нових футболістів і, звісно, вони мали грати. Тому в мене й поменшало ігрової практики. Отака ситуація й нічого надприродного там не було.

Футбольне життя таке, що не завжди все складається так, як хочеться. Я з Містером завжди був у добрих стосунках, у нас ніколи не було жодних спірних моментів. Навіть коли я йшов із клубу, він дуже тепло попрощався зі мною. Сказав, що ми зробили великі речі тут, що я був професіоналом, завжди працював, і жодних претензій він до мене не мав. Побажав удачі і сказав, що я можу набирати його будь-коли.

Що стосується його рішення, він мені особисто сказав, що хоче трохи поміняти гру й йому потрібен більш швидкісний нападник. Що ж, це теж моменти футбольного життя, до цього треба ставитись спокійно. Але тоді я зрозумів, що треба шукати новий клуб.

Мене не здивувало його інтерв’ю, бо я вже все знав. Що мені в ньому подобається, він каже все як є. Якщо його запитуєш, він завжди відповідає чесно.

Насамперед, звичайно ж, сумуватиму за людьми в Аталанті. У нас дуже добрі люди працювали у клубі. Наприклад, із теплотою згадую нашого шеф-кухаря, який завжди був емоційний та позитивний. Він дуже смачно готував пасту карбонару.

Щоправда, давали її лише після ігор, там дуже стежили за нашим харчуванням. Утім, аналогічна ситуація і в Марселі. За раціоном кожного футболіста слідкує дієтолог. У кожного свій раціон, враховуються всі індивідуальні моменти. Наприклад, хтось не вживає молочку чи глютен. Це також показує рівень клубу.

Зараз усі мої думки вже про Марсель. Що ж до Аталанти, дуже радий, що такий етап був у моїй кар'єрі, але він позаду і треба рухатися далі", — заявив український виконавець.

Кубковий матч проти Ренна Марсель зіграє вдома 20 січня, о 22:10.