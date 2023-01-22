Франция

21-річний серб може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Півзахисник Верони Іван Ілич може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного серба зацікавлений Марсель, який нещодавно придбав українського хавбека Руслана Маліновського.

Зазначається, що сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо трансферу футболіста. Угода може бути оформлена найближчим часом.

Також Ілич вже домовився із Марселем про умови особистого контракту. Він може залишитись у Серії А на правах оренди до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Ілич провів 12 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.