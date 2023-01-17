Верона у своїх соціальних мережах оголосила про підписання контрактів із захисником Дженеро Зеефейком та нападником Джейденом Брафом.

24-річний голландець Зеефейк виступав за берлінську Герту. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону.

20-річний голландець Браф належить дортмундській Борусії. Його оренда також розрахована до кінця сезону, але італійці мають право викупу футболіста.

Після 18 турів Верона посідає 18 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.