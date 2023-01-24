Матчі 1/8 фіналу Кубка Франції пройдуть 7 та 8 лютого.
Руслан Маліновський, twitter.com
24 січня 2023, 11:30
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Франції, за підсумками якого сформувалося вісім пар учасників турніру.
У центральному матчі цієї стадії турніру зіграють Марсель та ПСЖ. Для українського хавбека Руслана Маліновського це буде перша битва із парижанами після переходу до французького клубу.
У ще одному цікавому матчі зійдуться Ліон та Лілль. В обох командах виступають колишні гравці донецького Шахтаря, а "догів" очолює екс-наставник "гірників" Пауло Фонсека.
Кубок Франції. 1/8 фіналу:
Марсель – ПСЖ
Ліон – Лілль
Тулуза – Реймс
Лор'ян – Ланс
Анже – Нант
Париж – Ансі
Вірзон – Гренобль
Осер – Родез
Матчі цієї стадії турніру пройдуть 7 та 8 лютого.