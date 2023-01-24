Франция

Матчі 1/8 фіналу Кубка Франції пройдуть 7 та 8 лютого.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Франції, за підсумками якого сформувалося вісім пар учасників турніру.

У центральному матчі цієї стадії турніру зіграють Марсель та ПСЖ. Для українського хавбека Руслана Маліновського це буде перша битва із парижанами після переходу до французького клубу.

У ще одному цікавому матчі зійдуться Ліон та Лілль. В обох командах виступають колишні гравці донецького Шахтаря, а "догів" очолює екс-наставник "гірників" Пауло Фонсека.

Кубок Франції. 1/8 фіналу:

Марсель – ПСЖ

Ліон – Лілль

Тулуза – Реймс

Лор'ян – Ланс

Анже – Нант

Париж – Ансі

Вірзон – Гренобль

Осер – Родез

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 7 та 8 лютого.