Франция

Для 31-річного француза це вже другий перехід до складу Монпельє.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Монако Бенджаміном Лекомтом.

Деталі угоди із 31-річним французом не розголошуються.

Зазначимо, що це вже другий перехід Бенджаміна до складу Монпельє, де він раніше виступав із 2017 по 2019 рік.

Нинішнього сезону Лекомт виступав на правах оренди за Еспаньйол. На його рахунку 10 матчів, у яких він пропустив 14 м'ячів за однієї зустрічі на нуль.