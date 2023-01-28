Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Марсель та Монако.

Марсель на Велодромі прийматиме Монако в центральному матчі 20 туру французької Ліги 1.

Ігор Тудор, після перемоги над Ренном у Кубку Франції (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бланко в рамці воріт, тоді як Мбемба долучиться до центру захисту.

Філіппе Клеман, на тлі розгрому Аяччо (7:1), залучив до стартового складу Матасо до опорної зони.

Марсель: Бланко — Жиго, Мбемба, Колашинац — Ундер, Верету, Ронж'є, Тавареш — Маліновський, Гендузі — Санчес.

Запасні: Нгапандуетнбу, Каборе, Балерді, Гує, Ельмас, Паєт, Муге.



Монако: Нюбель — Вандерсон, Дісасі, Маріпан, Енріке — Фофана, Матасо — Діатта, Головін — Бен Сегір, Бен Єддер.

Запасні: Дідійон, Агілар, Якобс, Сарр, Мартінш, Магасса, Мінаміно, Боаду, Емболо.



Гра Марсель — Монако почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.