Франция

Роксана Маліновська відреагувала на критику Руслана.

У суботу, 28 січня, Марсель на рідному Велодромі розписав нічию 1:1 із Монако у рамках 20-го туру французької Ліги 1. Український хавбек "провансальців" Руслан Маліновський провів на полі 86 хвилин, після чого був замінений на Дімітрі Паєта.

Втім, найбільш обговорюваний епізод за участі 29-річного гравця збірної України стався після фінального свистка. Ще до завершення трансляції в об'єктиви телекамер потрапив момент обіймів чи-то рукостискань між ним і російським гравцем Монако Алєксандром Головіним. Відзначимо, що як і абсолютна більшість російських спортсменів (і росіян загалом) той ніяк не засудив повномасштабну агресію своєї країни проти України.

Після критики, яка цілком слушно з'явилася від українців у коментарях до постів Руслана, за нього вступилася його дружина Роксана Маліновська, якій теж почали задавати питання.

"По-перше, він не обіймався, а перетнувся з ним на полі після гри, гравець Монако елементарно привітався, Руслан відповів. Нічого такого я не бачу. До того ж позиція гравця нам стала відома. Це його особиста справа висловлюватись публічно чи ні, нам це байдуже.

А ось Ваша реакція нас дивує. Руслан з першого дня війни прославляє Україну в Європі, один із небагатьох!!! А також ми збираємо величезні кошти на допомогу нашого народу. Напрошується висновок, що ви зрадник. Справжні вболівальники ніколи не будуть так говорити. Всі, хто будуть наклепувати, ображатимуть просто йти в чорний список. Я нікому не дозволю його дискредитувати", — сказано у коментарі Маліновської під цим дописом в Інстаграмі.

Також у коментарях Роксана не зрозуміла обурення, щодо того, чому Головін грає у європейському чемпіонаті і порадила писати до клубу Монако.

Нагадаємо, що за кілька днів до повномасштабної війни росії проти України дружина українського півзахисника виставила незрозумілу "історію" в Інстаграмі, посил якої полягає у "дружбі" між українцями і росіянами.

Після 24 лютого її риторика кардинально змінилася, проте сьогоднішній коментар із виправдовуванням мовчання Головіна залишає безліч питань. Власне, як і дія самого Руслана, особливо враховуючи намагання України довести всьому цивілізованому світу, що росії не місце на Олімпійських іграх, бо російські спортсмени теж несуть відповідальність за війну.