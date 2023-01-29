Франция 29 січня 2023, 17:05 Маліновський: Не той результат, якого ми хотіли Український хавбек поділився своїми думками після гри з Монако. Гравці Марселя, instagram.com/malinovskyi_18 29 січня 2023, 17:05 Півзахисник Марселя Руслан Маліновський прокоментував нічийний результат у матчі французької Ліги 1 проти Монако (1:1). "Не той результат, якого ми хотіли, але ми боролися до кінця. Дякую Велодрому та нашим фанатам за неймовірну підтримку. Вперед, Марсель", – написав Маліновський на своїй сторінці в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18) На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марсель — Монако. Люди Руслан Маліновський Команди Марсель Монако Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте