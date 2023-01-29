Франция

Український хавбек поділився своїми думками після гри з Монако.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський прокоментував нічийний результат у матчі французької Ліги 1 проти Монако (1:1).

"Не той результат, якого ми хотіли, але ми боролися до кінця. Дякую Велодрому та нашим фанатам за неймовірну підтримку. Вперед, Марсель", – написав Маліновський на своїй сторінці в Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марсель — Монако.