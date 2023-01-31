Провансальці посилять склад гравцем з Прімейри.
Вітінья Брага - Getty Images
31 січня 2023, 15:20
Марсель за крок від підписання талановитого форварда Браги — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Португалець коштуватиме Олімпіку приблизно 30 мільйонів євро.
Гравець приїде до команди сьогодні для проходження медобстеження та підписання контракту.
Цього сезону форвард забив понад 10 голів в усіх турнірах та віддав 5 асистів.
Провансальці хочуть посилити позицію нападника, де нема достойної заміни для Алексіса Санчеса, а Бамба Дьєнг й Аркадіуш Мілік залишил клуб.